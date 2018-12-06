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КГГА: тестирование валидаторов и электронного билета подходит к концу (фото)

Тестирование валидаторов и электронного билета подходит к концу.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

“Так, на днях проверил, как устанавливаются и функционируют системы считывания и выдачи билетов и карт” – пишет Дмитрий Давтян.

Он отметил, что было выявлено несколько моментов, которые требуют корректировки, но Давтян уверяет, что они будут исправлены специалистами в ближайшее время.

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Каким образом можно оплатить проезд через валидаторы:

  • Одноразовым талончиком с QR-кодом, который продается в Ibox, банковских терминалах, киосках “Союзпечать” и Т-киосках. Цена составляет 8 гривен. Действует талон во всем общественном транспорте, кроме метро и маршруток.
  • Пластиковой картой, похоожей на карту метро. Нужно будет выбрать, на какое количество поездок пополнять карту, чем больше поездок, ты меньше стоимость.
  • “Картой киевлянина” или банковской картой.

Кстати, на портале finance.ua можно выбрать банковскую карту с наиболее выгодными для вас условиями. Для этого создали специальный сервис для выбора кредитных карт.

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По материалам Finance.UA
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