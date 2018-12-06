КГГА: тестирование валидаторов и электронного билета подходит к концу (фото)

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Тестирование валидаторов и электронного билета подходит к концу.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.
“Так, на днях проверил, как устанавливаются и функционируют системы считывания и выдачи билетов и карт” – пишет Дмитрий Давтян.
Он отметил, что было выявлено несколько моментов, которые требуют корректировки, но Давтян уверяет, что они будут исправлены специалистами в ближайшее время.
Каким образом можно оплатить проезд через валидаторы:
Кстати, на портале finance.ua можно выбрать банковскую карту с наиболее выгодными для вас условиями. Для этого создали специальный сервис для выбора кредитных карт.
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