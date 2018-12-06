КГГА: тестирование валидаторов и электронного билета подходит к концу (фото)

Тестирование валидаторов и электронного билета подходит к концу.

Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян на своей странице в Facebook.

“Так, на днях проверил, как устанавливаются и функционируют системы считывания и выдачи билетов и карт” – пишет Дмитрий Давтян.

Он отметил, что было выявлено несколько моментов, которые требуют корректировки, но Давтян уверяет, что они будут исправлены специалистами в ближайшее время.

Мои fiнансы:

Каким образом можно оплатить проезд через валидаторы:

Одноразовым талончиком с QR-кодом, который продается в Ibox, банковских терминалах, киосках “Союзпечать” и Т-киосках. Цена составляет 8 гривен. Действует талон во всем общественном транспорте, кроме метро и маршруток.

Пластиковой картой, похоожей на карту метро. Нужно будет выбрать, на какое количество поездок пополнять карту, чем больше поездок, ты меньше стоимость.

“Картой киевлянина” или банковской картой.

Кстати, на портале finance.ua можно выбрать банковскую карту с наиболее выгодными для вас условиями. Для этого создали специальный сервис для выбора кредитных карт.