Рынок дополненной и виртуальной реальности в 2019 году вырастет на 70%

Мировой рынок технологий дополненной и виртуальной реальности (augmented reality, AR / virtual reality, VR) в 2019 году вырастет на 68,8% относительно предыдущего года, достигнув 20,4 млрд долларов. Это прогнозируют в исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Ожидается, что в ближайшие пять лет объем рассматриваемого рынка будет увеличиваться на 69,6% (CAGR) ежегодно во многом благодаря корпоративному сектору, доля которого повысится с 64,5% в 2019 году до более чем 80% в 2022-м.

С географической точки зрения лидером по затратам в области AR/VR в 2019 году будут Соединенные Штаты – страна вложит в это направление около 6,6 млрд долларов. Второе и третье места займут Китай и Япония с результатами в 6 и 1,76 млрд долларов соответственно. Следом расположится Западная Европа (1,74 млрд долларов). При этом самые высокие темпы роста затрат на технологии дополненной и виртуальной реальности ожидаются в Канаде (CAGR 83,7%), США (+77,1%) и Китае (+76,2%).

Среди отраслей лидировать по инвестициям и внедрению AR/VR-технологий будут потребительские услуги (1,6 млрд долларов), розничная торговля (1,56 млрд долларов) и дискретное производство (1,54 млрд долларов). Десять секторов будут показывать ежегодный рост, превышающий 100%, в ближайшие пять лет: среди них – государственный сектор (прогнозируемый рост составляет 123,7% в год), ресурсные рынки (+120,9%) и оптовая торговля (120,9%).

Инвестиции в технологии дополненной и виртуальной реальности для потребительского применения в 2019 году будут измеряться 7,2 млрд долларов, а темпы роста в 5-летнем горизонте – 36,6%.

В потребительском сегменте разработки AR/VR используются преимущественно для игр в виртуальной реальности (мировые расходы на это в 2019 году достигнут 4 млрд долларов), просмотр видео (2 млрд долларов) и игры в дополненной реальности (616 млн долларов).

В коммерческом секторе технологии AR/VR больше всего применяются для обучения – в 2019 году расходы здесь вырастут до 1,8 млрд долларов. В тройку самых востребованных сценариев использования технологий войдут демонстрация продуктов в интернете (558 млн долларов) и обслуживание промышленных систем (413 млн долларов).

Согласно прогнозу исследовательской компании Digitimes Research, объем мирового рынка шлемов дополненной и виртуальной реальности в течение пяти лет будет расти на 52,7% ежегодно и достигнет 40 млн в 2023 году.

В IDC ожидают, что в 2018 году на мировой рынок поступит около 4,2 млн устройств виртуальной и дополненной реальности, увеличившись на 31% относительно 2017-го. В ближайшие пять лет рынок будет расти примерно на 88% в год и достигнет объема в 53,1 млн штук по итогам 2022 года.