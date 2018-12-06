В Нидерландах планируют ввести налог на авиабилеты

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Налог на полеты в размере 7 евро правительство Нидерландов хочет ввести в 2021 году.
Об этом сообщает Dutch News.
“Правительство Нидерландов планирует ввести налог в размере 7 евро на авиабилеты”, – говорится в сообщении.
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Такую инициативу направили на рассмотрение парламента, и в случае принятия налог будет введен в 2021 году.
Также ранее рассматривали возможность введения налога в 3,80 евро на европейские рейсы и 22 евро на межконтинентальные полеты, однако от такой идеи отказались.
Правда, если введение общеевропейского налога на самолет станет реальностью, налоговый план Нидерландов не заработает.
Как известно, Нидерланды уже вводили налог на перелет в июле 2008 года, но из-за доступных перелетов из Германии и Бельгии, которыми пользовались местные жители, уже через год налог отменили.
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