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В ЕС назвали суммы, которые Украина ежегодно теряет из-за коррупции

В ЕС назвали суммы, которые Украина ежегодно теряет из-за коррупции

Украина ежегодно теряет от коррупции около $2 млрд, что эквивалентно двум бюджетам Нацполиции.

Об этом заявил председатель консультативной миссии Европейского Союза в Украине Кястутис Ланчинскас.

«По оценке МВФ, ежегодно Украина теряет от коррупции около $2 млрд долларов. … Это цифра, которая соответствует почти двум бюджетам Нацполиции, более 10 ежегодным бюджетам Генеральной прокуратуры, это около двух третей оборонного бюджета, это 1,6 ежегодного бюджета на здравоохранение, это более 2,3 ежегодного бюджета на систему образования», – сказал Ланчинскас.

По его словам, эти средства могли бы быть использованы на выплату причитающихся зарплат полицейским, врачам, учителям.

«Чтобы преодолеть коррупцию, необходимо, во-первых, личное участие каждого гражданина страны. Еще один аспект – это законодательная база. В Украине одна из лучших законодательных баз для борьбы с коррупцией. У вас работает НАПК, НАБУ, САП, недавно запустили ГБР и тому подобное. То, что необходимо, есть в наличии. Но, опять же, мы возвращаемся к вопросу, работают ли эти институты, как положено», – заявил Ланчинскас.

Председатель КМЕС в Украине уточнил, что, по его данным, около 2 млн электронных деклараций было подано в НАПК, и из этого количества проверена только 481 декларация.

«Я думаю, украинцы имеют право задать вопрос: для чего, с какой целью было создано это агентство?», – отметил он.

По материалам УКРИНФОРМ
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