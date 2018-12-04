Гройсман рассказал, как будут проходить проверки на предприятиях с 1 января

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С 1 января вступит в силу рискоориентированная система проверок на предприятиях.
Об этом во время Часа вопросов к правительству сказал премьер-министр Владимир Гройсман.
“Я не сторонник проверок. В этом году мы изменили систему надзора, сделав ее рискоориентированной. Нас не интересуют формальности: подписано на розетке “220” или не подписано. Нас интересует, насколько безопасно для людей на этом предприятии”, – отметил Гройсман.
Гройсман добавил, что проверки будут осуществляться по плану, который будет в публичном доступе по чек-листу.
“Без чек-листа не может быть никаких проверок. Я гарантирую, что их не будет. Это не карательная система, это система европейская. Предпринимателей и бизнес мы будем защищать”, – добавил Гройсман.
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