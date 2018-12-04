Рассчитываем акциз при растаможке "еврономера": примеры ГФС

Государственная фискальная служба (ГФС) объяснила принцип растаможки “еврономеров” во время действия льготного периода в 90 дней и после его окончания, пишет “Сегодня”.

Ведомство напомнило, что в течение первых 90 дней после вступления законов о растаможке авто в силу, акциз рассчитывается с учетом коэффициента 0,5 – то есть с 50%-ной скидкой.

“Без учета скидки для автомобиля с бензиновым двигателем с объемом цилиндров двигателя 2000 см3, 2007 года выпуска, налоговое обязательство составит 50 евро х 2 х 10 х 1, то есть 1000 евро. Где 50 евро – базовая ставка налога за 1 штуку транспортного средства, 2 – коэффициент двигателя (2000 см3/1000), а 10 – коэффициент возраста (полных лет)”, – отметили в ГФС.

Налоговое обязательство для автомобиля с таким же объемом двигателя, но, например, 2015 года выпуска, по расчетам фискалов, составит 50 евро х 2 х 2 х 1, то есть 200 евро.

“Для автомобиля с дизельным двигателем с объемом цилиндров двигателя 3000 см куб и 1998 годом выпуска автомобиля (19 полных лет) налоговое обязательство составит 75 евро х 3 х 15 (предельный коэффициент возраста) х 1, то есть 3375 евро. Для такого же автомобиля, но более нового, например 2011 выпуска, налоговое обязательство составит 75 евро х 3 х 6 х 1, то есть равна 1350 евро”, – отметили в ГФС.

В ведомстве также привели пример с растаможкой авто при налиычии 50%-ной скидки на акций.

“Для автомобиля с бензиновым двигателем с объемом цилиндров двигателя 2000 см куб, 2007 года выпуска, налоговое обязательство составит: (50 евро х 2 х 10) х 0,5 х 1, равной 500 евро, где 50 евро – базовая ставка налога за 1 штуку транспортного средства, 2 – коэффициент двигателя (2000 см куб / 1000), 10 – коэффициент возраста (полных лет), 0,5 – коэффициент”, – отметили в ГФС.

Налоговое обязательство для автомобиля с таким же объемом двигателя, но, например, 2015 года выпуска составит: (50 евро х 2 х 2) х 0,5 х 1, то есть 100 евро.

Отметим, кроме акциза, при ввозе авто надо заплатить ввозную пошлину и НДС. Ввозная пошлина составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%. НДС – это еще 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины. Сбор в Пенсионный фонд – 4,8% – платится при регистрации авто.

Закон устанавливает и ставку акцизного налога для электрических легковых транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями (одним или несколькими). Ставка составляет 1 евро за 1 кВт/час емкости электрического аккумулятора.

“Ставка акцизного налога для наиболее популярного в Украине электромобиля Nissan Leaf, емкость электрического аккумулятора которого 24 кВт/ч, составит 24 евро”, – подсчитали фискалы.

Ставка акцизного налога для гибридных легковых транспортных средств – 100 евро за 1 штуку.

При растаможке электромобиля не нужно платить НДС и таможенную пошлину. Остается только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто.

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