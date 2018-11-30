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Как потребителю совершить обязательный платеж по субсидии

Как потребителю совершить обязательный платеж по субсидии

Потребители могут рассчитаться за потребленные сверх нормы газ, воду или электроэнергию сэкономленной в предыдущем месяце субсидией.

Об этом сообщает портал Teplo.gov.ua.

Если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право платить только стоимость фактически потребленной услуги.

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Если размер обязательного платежа за определенную услугу составляет 200 гривен в месяц, но домохозяйство реально ее потребило только на 120 гривен, уплате будет подлежать фактический объем потребления, то есть 120 гривен.

“Сумма субсидии, которую государство предоставило гражданам для оплаты комуслуг в размере социальных нормативов и которая не использована в прошлом месяце семьей вследствие экономии электроэнергии, газа или воды, должна обязательно засчитываться поставщиком услуги в счет платы за услуги следующих расчетных периодов”, – сообщает пресс-служба.

“Если исполнитель жилищно-коммунальной услуги “игнорирует” сэкономленную субсидию и начисляет иначе, он нарушает действующее законодательство. В случае нарушения таких прав украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям предприятий, оказывающих услуги, а в случае отсутствия реагирования – в органы власти на местах или органы местного самоуправления”, – посоветовали в Кабмине.

По материалам Украинская правда
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