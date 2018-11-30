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Поступления в бюджет выросли на 90 миллиардов гривен – ГФС

Поступления в бюджет выросли на 90 миллиардов гривен – ГФС

В течение января-ноября в общий фонд госбюджета поступило 666,9 млрд гривен платежей, что почти на 16%, или на 90,2 млрд гривен больше, чем в соответствующем периоде прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

“В общий фонд госбюджета с начала 2018 года направлено 357,7 млрд гривен налоговых платежей, что на 18%, или на 54,7 млрд гривен больше соответствующего периода прошлого года”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, таможенных платежей в январе-ноябре в общий фонд госбюджета перечислено в сумме 309,18 млрд гривен. Это на 13%, или на 35,5 млрд гривен превышает показатель 11 месяцев 2017 года.

“В ноябре этого года в общий фонд госбюджета обеспечено 78,7 млрд гривен. Это более чем на 20%, или на 13,3 млрд гривен больше поступлений ноября прошлого года”, – сообщает ГФС.

Справка finance.ua

  • По данным правительства, благодаря бюджетной децентрализации собственные доходы местных бюджетов всех уровней выросли в 3,4 раза – с 68,6 млрд грн в 2014 году до 231 млрд грн в 2018 году.
По материалам Економічна Правда
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