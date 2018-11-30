Россияне стали меньше ездить в Украину после введения ограничений - ГПСУ

В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что с момента введения ограничений на въезд количество граждан РФ, желающих въехать на территорию Украины, уменьшилось в два раза.

Об этом заявил Андрей Демченко, пресс-секретарь ГПСУ.

По его словам, за минувшие сутки в областях, где введено военное положение, не были пропущены 77 граждан РФ. Подавляющее большинство не пустили из-за того, что они не смогли подтвердить цель своей поездки в Украину, у части не было надлежащих документов или превышен срок пребывания в Украине.

“То, что я наблюдаю за последние дни: поток желающих граждан РФ въехать в Украину уменьшился. Если еще примерно две недели назад среднесуточный поток составлял от 2,5 тыс. до 3 тыс. граждан РФ, то сейчас он достигает ориентировочно 1,3 тыс. – 1,5 тыс. человек”, – сообщил Демченко.