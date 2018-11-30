LG создала подразделения по разработке роботов и самоуправляемых автомобилей

LG Electronics объявила о формировании в рамках завершающейся в этом году реструктуризации двух новых подразделений, одно из которых будет заниматься разработками в сфере робототехники, второе — в области технологий автономного управления автомобилями.

Оба подразделения будут подчинены непосредственно генеральному директору компании. Их создание южнокорейский технологический гигант объяснил необходимостью сосредоточиться на стратегически важных секторах.

Ранее робототехнический бизнес компании был распределён между двумя командами. Разработками в данном направлении занимались под руководством технического директора подразделение по созданию устройств для домашних развлечений и группа по исследованию производства и материалов. Теперь персонал этих двух групп будет объединён под «одной крышей».

LG продемонстрировала новые роботы в начале этого года на выставке CES в Лос-Вегасе. Также компания занимается в настоящее время разработкой смарт-тележек в сотрудничестве с локальной сетью супермаркетов.

LG сообщила, что подразделение автономных транспортных средств сосредоточится на среднесрочных и долгосрочных инвестициях, а также исследованиях.

Южнокорейская компания также планирует создать Северо-Американский научно-исследовательский центр, который будет сосредоточен на исследовании технологий ИИ для рынков США и Канады.