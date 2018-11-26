Google обновила важную функцию Android

Функция Fast Pairing, обеспечивающая бесшовное сопряжение Bluetooth-аксессуаров со смартфонами под управлением Android 6.0 и новее, будет синхронизировать данные о ранее подключенных устройствах в рамках одной учетной записи Google.

Об этом сообщает The Verge со ссылкой на официальных представителей поискового гиганта.

Благодаря этому пользователи совместимых смартфонов смогут передавать соединение на другой аппарат, сведя манипуляции по подключению беспроводных наушников или гарнитуры к минимуму.

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Изначально функция Fast Pair была представлена как ответ Google на бесшовное подключение, которое обеспечивали AirPods. Правда, в отличие от решения Apple, совместимого со всеми фирменными смартфонами, разработка Google была эксклюзивно доступна только владельцам аппаратов линейки Pixel.

Однако с течением времени разработчикам поискового гиганта удалось адаптировать функцию бесшовного сопряжения для более старых устройств, в том числе под управлением Android 6.0.

Подключение в рамках Fast Pair производится всего в несколько шагов вне зависимости от типа устройства, будь то наушники, слуховой аппарат или внешний динамик. Все, что требуется от пользователя, поднести совместимый Bluetooth-аксессуар к смартфону, работающему на базе Android версии 6.0 или новее, дождаться появления на экране уведомления об обнаружении нового устройства и подтвердить сопряжение нажатием на соответствующую клавишу.

Текущее обновление Fast Pair, сохраняющее информацию о подключениях, позволяет избежать действий по повторному сопряжению, включая рассылку уведомляющих оповещений и дачу согласия на подключение. Теперь, если дополнительный смартфон, подключенный к той же учетной записи Google, что и основной, попадет в зону досягаемости совместимого с Fast Pair Bluetooth-аксессуара, произойдет автоматическое подключение.