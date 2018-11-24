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Android Q уже тестируют

Android Q уже тестируют

В Google уже готовят новое поколение ОС под названием Android Q.

Не ясно, в честь какой сладости будет называться новая ОС, однако, как выяснилось, её уже тестируют как минимум на Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL и Xiaomi Mi 8 SE.

В базе данных тестового пакета Geekbench появились результаты запуска Android Q на этих смартфонах. Ранее предполагалось, что новая версия операционной системы появится только в 2019 году. Тестируют пока что альфа-сборки, но в Google уже уточнили, что третья линейка «Пикселей» совместима с Android Q. Это означает, что смартфоны получат обновление, как только оно выйдет официально.

Mi 8 SE относится к среднему уровню, поскольку, в отличие от Google Pixel 3 XL, работает на базе чипсета Snapdragon 710 (у «Пикселя» – Snapdragon 845). Компания тестирует разные категории устройств, но, что важнее, Xiaomi, похоже, получила некие эксклюзивные права на участие в тестах. Mi 8 SE пока что работает на Android 8.1 Oreo, а бета-версия Pie появится на нём до конца года.

Инсайдеры приписывают Android Q улучшение функции многозадачности в режиме разделённого экрана. В новой версии будут активны оба приложения, находящиеся на дисплее. Другие особенности новой операционной системы пока не сообщаются. Предположительно её покажут на конференции разработчиков Google I/ O 2019, как это обычно и бывает.

Некоторые наблюдатели за рынком считают, что Google может отказаться от бренда Android. В компании уже не раз опровергали это мнение, периодически СМИ возвращаются к нему. В качестве замены «зелёного робота» предлагается Fuchsia. По последним данным, её тестируют на мобильных устройствах Huawei с чипами Kirin.

По материалам 3dnews.ru
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