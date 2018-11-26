Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 4 0

Xiaomi и IKEA договорились о стратегическом партнерстве

Xiaomi и IKEA договорились о стратегическом партнерстве

Китайский производитель смартфонов и другой электроники Xiaomi объявил о стратегическом партнерстве с IKEA, в рамках которого “умные” осветительные приборы шведской торговой сети товаров для дома станут совместимы с IoT-экосистемой Xiaomi.

“Искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT) – вот основа стратегии Xiaomi. Чтобы подключить к интернету все вокруг, нужно сотрудничать с другими”, – заявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) на проходящей в Пекине конференции Xiaomi AIOT Developers Conference, где и было объявлено о партнерстве.

Интеллектуальные осветительные устройства IKEA начнут поддерживать приложение Mi Home для контроля за “умной” техникой и смогут управляться голосовым ассистентом Xiao AI, который используется в одноименных смарт-колонках Xiaomi, рассчитанных пока только на китайскоязычных пользователей.

“У нас имеется опыт в сфере обстановки для дома, и мы надеемся освоить технологии Xiaomi”, – заявила по поводу партнерства исполнительный директор Ikea China Анна Павляк Кулига (Anna Pawlak Kuliga). Она также подчеркнула, что китайский рынок имеет очень важное значение для Ikea, передает The South China Morning Post.

В свою очередь, Фэн Диан (Fan Dian), курирующий в Xiaomi направление IoT-платформ, сообщил, что на начальном этапе совместные продукты будут ориентированы на рынок материкового Китая, но в дальнейшем компании изучат возможности на зарубежных рынках.

Кроме того, на конференции глава Xiaomi рассказал о результатах усилий, которые китайская компания предпринимает для развития своей экосистемы ИИ и IoT. По состоянию на 25 ноября 2018 года голосовой ИИ-ассистент Xiao AI работал примерно на 100 млн устройств, а ежемесячная активная аудитория этой платформы составила около 34 млн пользователей.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина