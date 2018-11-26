Xiaomi и IKEA договорились о стратегическом партнерстве

Китайский производитель смартфонов и другой электроники Xiaomi объявил о стратегическом партнерстве с IKEA, в рамках которого “умные” осветительные приборы шведской торговой сети товаров для дома станут совместимы с IoT-экосистемой Xiaomi.

“Искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT) – вот основа стратегии Xiaomi. Чтобы подключить к интернету все вокруг, нужно сотрудничать с другими”, – заявил основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) на проходящей в Пекине конференции Xiaomi AIOT Developers Conference, где и было объявлено о партнерстве.

Интеллектуальные осветительные устройства IKEA начнут поддерживать приложение Mi Home для контроля за “умной” техникой и смогут управляться голосовым ассистентом Xiao AI, который используется в одноименных смарт-колонках Xiaomi, рассчитанных пока только на китайскоязычных пользователей.

“У нас имеется опыт в сфере обстановки для дома, и мы надеемся освоить технологии Xiaomi”, – заявила по поводу партнерства исполнительный директор Ikea China Анна Павляк Кулига (Anna Pawlak Kuliga). Она также подчеркнула, что китайский рынок имеет очень важное значение для Ikea, передает The South China Morning Post.

В свою очередь, Фэн Диан (Fan Dian), курирующий в Xiaomi направление IoT-платформ, сообщил, что на начальном этапе совместные продукты будут ориентированы на рынок материкового Китая, но в дальнейшем компании изучат возможности на зарубежных рынках.

Кроме того, на конференции глава Xiaomi рассказал о результатах усилий, которые китайская компания предпринимает для развития своей экосистемы ИИ и IoT. По состоянию на 25 ноября 2018 года голосовой ИИ-ассистент Xiao AI работал примерно на 100 млн устройств, а ежемесячная активная аудитория этой платформы составила около 34 млн пользователей.