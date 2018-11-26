"Электроэнергетический безвиз": Зубко рассказал об объединении энергосистем Украины и ЕС

Присоединение Украины к европейской энергосистеме позволит создать в стране полноценный либерализованный рынок электроэнергии, так называемый «электроэнергетический безвиз».

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, информирует пресс-служба Минрегиона.

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«Германия и в дальнейшем будет оказывать помощь во внедрении энергоэффективности, в рамках Фонда энергоэффективности, и в сфере возобновляемых источников энергии… Договорено о совместной разработке маршрутной карты в отношении процесса интеграции энергосистемы Украины в энергосистему Европы (ENTSO-E). Немецкий опыт является очень полезным. Присоединение к европейской энергосистеме позволит создать в Украине полноценный либерализованный рынок электроэнергии, так называемый «электроэнергетический безвиз», – подчеркнул Зубко.

Кроме финансовой поддержки Германии в сфере энергоэффективности, речь идет и о технической помощи – решения, направленные на достижение оптимального баланса между стоимостью термореновации и максимальным эффектом по экономии энергоресурса.

Зубко подчеркнул, что поддержка энергетической отрасли, инфраструктурных проектов, макрофинансовая помощь, продолжение сотрудничества с такими финансовыми институтами как KfW – ключевые направления сотрудничества Украины и Германии.

Также стороны договорились о сотрудничестве в направлении поддержки проектов по обучению кадров экономики Украины. В частности проектов «Женщины в бизнесе», а также так называемого «4.0» по созданию промышленных кластеров для среднего бизнеса.