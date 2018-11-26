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Для виртуальной реальности создали картриджи с запахами

Для виртуальной реальности создали картриджи с запахами

Сейчас технологиями VR никого уже не удивишь, хоть они и мало распространены среди пользователей гаджетов.

Но для тех, кто погружен с головой в виртуальную реальность, компания VAQSO создала нечто уникальное! Что такое обоняние? Один из 5 (может у кого-то больше?) чувств, данных человеку для полноты восприятия окружающего мира. Так вот, эта компания (VAQSO) додумалась использовать наш орган обоняния в виртуальном мире, дабы мы могли максимально погрузиться в происходящее.

У этого устройства есть способность с помощью специальных картриджей с запахами создавать, например, запах зомби для тематических игр. Картридж с запахами overclockers.ru Модуль Vaqso крепится к основному модулю VR с помощью micro-USB или Bluetooth связи, синхронизируется с запущенным игровым процессом и автоматически дозирует порцию необходимого аромата в нужный момент (например, в момент контакта с зомби в игре).

Устройство оснащено 5 ячейками для картриджей с запахами. Картриджи можно менять в зависимости от происходящего в виртуальном процессе. На сегодняшний день компания выпустила 15 ароматов: пламени, океанской волны, жареного цыпленка, карри, древесины, шоколада, бытового газа, цветов, карамели, лесной чащи, земли, кофе…

Но, если вы располагаете лишними 3000$, то компания выпустит для вас картридж с любым ароматом. Стоимость модуля с 5-ю картриджами составляет 999$ + отдельные картриджи по 70$ за штуку.

По материалам bigmir.net
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