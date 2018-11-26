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В Украине будут аттестировать управителей жилых домов

В Украине будут аттестировать управителей жилых домов

С 2019 года в Украине вводится профессиональная аттестация для управляющих многоквартирных домов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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По словам министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко, это нововведение позволит повысить профессиональный уровень знаний и умений управляющих и, как следствие, обеспечить высшее качество услуг для населения.

Порядком профессиональной аттестации предусмотрено: требования к лицам, которые подают заявление о проведении профессиональной аттестации; этапы осуществления профессиональной аттестации; перечень документов необходимых для проведения профессиональной аттестации; основания для отказа в осуществлении профессиональной аттестации; процедура осуществления первичной профессиональной аттестации; осуществление повторной профессиональной аттестации; срок действия квалификационного сертификата; основания для аннулирования квалификационного сертификата.

Аттестация по профессии “менеджер жилого дома (группы домов)” вводится в соответствии с законом “О жилищно-коммунальных услугах”.

По материалам ТСН
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