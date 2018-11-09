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Застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты, ждут проверки налоговой

Застройщиков-физлиц, которые имеют большие обороты, ждут проверки налоговой

На сегодняшний день насчитывается две с половиной тысячи предпринимателей-физлиц, которые уже построили и продали около 3,5 млн кв м жилья. Это свыше 12 тыс. объектов, в которых больше 40 тыс. квартир. 88 физических лиц оказались владельцами 50 и более объектов.

Об этом сообщил и.о. заместителя главы ДФС Евгений Бамбизов

В качестве примера он назвал семейный бизнес застройщиков, работающих под Киевом уже несколько лет. В собственности этой семьи в разное время было свыше трех тысяч объектов недвижимого имущества. 1 763 объекта уже реализованы, доход от продажи превысил 1,5 млрд грн.

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Позиционируя себя как застройщика-физлицо, такие операторы рынка уходят от надлежащего государственного контроля за ходом строительства, не несут ответственности перед городскими властями, как если бы строила компания-юрлицо — субъект предпринимательской деятельности. Что в свою очередь означает: они не могут гарантировать покупателям жилье, построенное с соблюдением строительных норм и правил, отмечает налоговик.

Кроме того, подобные застройщики существенно оптимизируют налоговые обязательства. Объемы налогов, которые платят физическое лицо и строительная компания, отличаются почти в десять раз.

Физическое лицо, что строит жилье для собственных нужд, в случае продажи имущественных прав или введенного в эксплуатацию жилья платит государству налог на доходы физлиц (5%) и военный сбор (1,5%). В то время как юридическое лицо — компания-застройщик — должно заплатить налог на прибыль (18%), единый социальный взнос (22%) и НДС (20%).

По материалам Дело
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