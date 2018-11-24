В Украине пытаются втрое снизить налог с аренды квартир

В Украине хотят снизить налог на доходы физлиц, взимаемый с доходов от сдачи в аренду недвижимого имущества — с 18% до 5% (физлиц-предпринимателей это не коснется).

Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.

Уменьшение налоговой ставки предлагается провести по аналогии с налогом при продаже недвижимости: по этим сделкам НДФЛ взимается не в размере 18%, а по 5%-ой ставке.

Что хозяева недвижимости продолжат платить без изменений — это военный сбор, то есть общее налогообложение должно проводиться по ставке 6,5%.

В АСНУ сообщили, что уже обсудили предложение в Государственной фискальной службе, и получили ее поддержку. Риелторы рассчитывают, что соответствующий законопроект будет подготовлен Минфином.

Эксперты считают, что это подтолкнет людей к реальной уплате НДФЛ с этого вида деятельности. Сейчас хозяева жилья всеми правдами и неправдами уклоняются от этого.

«Мы считаем, что такой подход действительно выведет рынок из тени и позволит более эффективно наполнять бюджет. На сегодняшний день нынешняя ставка несет большую налоговую нагрузку, и собственники не готовы платить такие налоги», — отметил Пита.