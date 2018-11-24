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Кабмин принял необходимые документы по бюджетным социальным программам

Кабмин принял необходимые документы по бюджетным социальным программам

Правительство урегулировал порядок использования средств по важным бюджетным социальным программам.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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В частности, правительство на своем заседании приняло постановление Кабинета Министров „О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1764 и от 23 апреля 2014 г. № 117”.

Как отмечается, Министерство социальной политики разработало этот документ для обеспечения финансовой поддержки мер по созданию рабочих мест для воспроизводства и развития инфраструктуры Донецкой области.

Постановление также будет способствовать приобретению специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, а также закупкам лечебного, диагностического, реабилитационного оборудования и мебели для клиники Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

Кроме того, документ позволит обеспечить бесперебойное предоставление при рождении ребенка единовременной натуральной помощи „пакет малыша”, путем урегулирования вопроса относительно эффективного и полного использования бюджетных средств.

Кабинет Министров принял также постановление «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми».

Этот документ определяет порядок предоставления помощи лицам, которые ухаживают за больными детьми. Врачебно-консультационная комиссия наделена полномочиями по выдаче справки, необходимой для назначения пособия.

По материалам УКРИНФОРМ
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