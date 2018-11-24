Кабмин принял необходимые документы по бюджетным социальным программам

Правительство урегулировал порядок использования средств по важным бюджетным социальным программам.

Об этом сообщает Правительственный портал.

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В частности, правительство на своем заседании приняло постановление Кабинета Министров „О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 г. № 1764 и от 23 апреля 2014 г. № 117”.

Как отмечается, Министерство социальной политики разработало этот документ для обеспечения финансовой поддержки мер по созданию рабочих мест для воспроизводства и развития инфраструктуры Донецкой области.

Постановление также будет способствовать приобретению специально оборудованных автомобилей для перевозки лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, а также закупкам лечебного, диагностического, реабилитационного оборудования и мебели для клиники Украинского научно-исследовательского института протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности.

Кроме того, документ позволит обеспечить бесперебойное предоставление при рождении ребенка единовременной натуральной помощи „пакет малыша”, путем урегулирования вопроса относительно эффективного и полного использования бюджетных средств.

Кабинет Министров принял также постановление «Некоторые вопросы назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми».

Этот документ определяет порядок предоставления помощи лицам, которые ухаживают за больными детьми. Врачебно-консультационная комиссия наделена полномочиями по выдаче справки, необходимой для назначения пособия.