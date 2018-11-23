Пособия на детей: как изменятся выплаты в 2019 году

В пятницу, 23 ноября был принят госбюджет-2019 и стало известно, как изменятся выплаты на детей.

При рождении ребенка размер пособия не меняется и составляет 41 280 грн. Из них 10 320 гривен выплачиваются сразу, а далее по 860 грн каждый месяц. Кроме того, с 1 сентября этого года был введен еще один вид социальной помощи – “пакет малыша”, набор из 25-ти вещей для новорожденных детей.

Также, многодетным семьям, где три и больше детей, закон предусматривает на оплату коммунальных услуг скидку 50%. Но семье нужно выбрать, хотят они пользоваться субсидией или льготой.

Мои fiнансы:

С 1 декабря 2018 года вырастет прожиточный минимум до 1853 гривен. В июле 2019 года – до 1936 гривен, в декабре 2019 – до 2027 гривен.

С 1 декабря 2018 года пособия на детей до 6 лет, над которыми установлена опека, будут составлять 3252 гривны, в 2019 году – вырастет сумма до 3558 гривен. На детей от 6 до 18 лет с 1 декабря этого года – 4054 гривны, в 2019 – до 4436 гривен.