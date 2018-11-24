Минрегион предлагает проектировать "островки безопасности" на въездах в населенные пункты

Министерство регионального развития предлагает внедрить европейскую практику обязательного создания специальных технических средств для снижения скорости движения на украинских трассах при въезде в населенные пункты.

Об этом заявил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, сообщает пресс-служба министерства.

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«В проекте обновленных ГСН предлагается ввести еще одну европейскую практику – проектировать специальные островки на трассах при въездах в населенные пункты. Они полуовальной формы и искусственно создают изгибы проезжей части, чем заставляют водителей снижать скорость и быть внимательнее за рулем», – отметил он.

Так, в проекте изменений в государственных строительных нормах по проектированию дорог общего пользования содержится обязательное требование – при строительстве новых и реконструкции существующих трасс устраивать специальные островки в направлении населенных пунктов. По возможности такие средства безопасности должны предусматриваться и во время капитального ремонта.

“В Европе такая система называется «traffic calming» и включает в себя комплекс мероприятий по проектированию дорог и созданию искусственных сужений и неровностей с целью замедления дорожного движения или уменьшения количества транспортных средств”. – сообщают в Минрегионе.

По словам Парцхаладзе, изменения позволят исключить превышение разрешенной скорости движения на трассах, будут способствовать уменьшению количества ДТП и повышению безопасности движения.

Островки должны устраиваться на полосе движения в направлении населенного пункта, иметь повышение над проезжей частью на высоту 5-10 см вне населенных пунктов и 15-20 см – в населенных пунктах. Кроме этого, места проектирования необходимо оборудовать соответствующими техническими средствами.