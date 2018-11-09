Минрегион инициировал сужение крайней левой полосы на трассах

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ инициировало внесение изменений в государственные строительные нормы “Автомобильные дороги. Часть 1. Проектирование. Часть 2. Строительство”. Одна из поправок будет касаться сужения крайней левой полосы.

Об этом сообщил замминистра Лев Парцхаладзе.

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“Сейчас на трассах предусмотрена единая ширина полос движения 3,75 метра и остановочная полоса в 2,5 метра, что является опасной шириной для остановки, например, грузового автомобиля. Поэтому теперь при строительстве трасс планируем предусмотреть обязательное сужение крайней левой полосы для скоростного движения легкового транспорта и расширение остановочной полосы. Это сделает невозможным превышение разрешенной скорости на дорогах и будет способствовать повышению безопасности движения”, – написал он в фейсбуке.

В случае принятия новых ГСН, ширина крайней левой полосы будет сужена до 3,5 метра, а остановочная полоса на дорогах первой-второй категории – расширена до 3 метров.