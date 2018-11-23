Эксперт рассказал о динамике роста небанковского рынка финуслуг

В течение последних 3 лет небанковский рынок финансовых услуг показывает рост. Что стало причиной такой динамики, объяснил в эфире передачи “Финансовий тиждень” член Нацкомиссии по финансовым услугам Александр Залетов.

“Активы небанковских финансовых учреждений – 170 млрд грн, это составляет 13 процентов. Относительно динамики предоставляемых услуг: финансовый лизинг – динамика роста 92 процента. Страхование жизни более 35%. Медицинское страхование 32 процента. Страхование туристов – 25%. Кредитование (преимущественно населения, малый бизнес) – это 32%. Это свидетельствует о том, что долгое время небанковский финансовый сектор находился в тени, но с банкопадом значительная часть банкиров перешла в небанковский финансовый сектор и начала развивать этот сегмент. Сделали такую модель, которая позволяет любому юридическому лицу создавать финансовые учреждения. Предприятие может открыть финансовый лизинг. Это стало толчком для того, чтобы небанковские финансовые услуги были ближе к гражданам”, – отметил эксперт.

На вопрос, не станет ли такой рост проблемой в будущем, ведь для многих банков агрессивная стратегия закончилась банкротством, эксперт ответил, что сейчас финансовые компании финансируются из двух источников: собственный капитал и капитал банков. Если эти источники будут иметь не столь существенные объемы поддержки, то финансовые компании потеряют темпы роста. Нынешняя база нуждается в защите со стороны защиты прав потребителя, также по расширению работы финансовых компаний и других услуг. Если будут найдены направления фондирования финансовых компаний и внесены в законопроекты, которые уже подготовлены, то темпы роста будут находиться на высоком уровне.

“Самое главное при этом помнить о потребителе. Он должен быть в приоритете, и с точки зрения государственного регулирования, и с точки зрения бизнеса,” – отметил Александр Залетов.