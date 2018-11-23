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Бывший руководитель ГФС Продан вернулся в Украину

Бывший руководитель ГФС Продан вернулся в Украину

Бывший и.о. руководителя Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан, который подозревается в незаконном обогащении, сообщил, что вернулся в Украину после лечения в Германии.

Об этом Продан написал на своей странице в Facebook.

“Курс лечения оказался сложным. Три хирургических вмешательства под наркозом. Лечение продолжается, но теперь не обязательно находиться в медицинском учреждении”, – сообщил Продан.

Он также назвал опубликованную в СМИ “переписку с доверенным лицом” фейковой.

Ранее Продан обещал сразу после возвращения в Киев пойти в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП).

Мирослав Продан заявлял ранее, что не встретился с представителями прокуратуры вовремя, поскольку отправился за границу на лечение, а повестка пришла не по адресу. В начале сентября Продан уволился по собственному желанию.

Также сообщалось, что 21 августа генпрокурор Юрий Луценко заявил, что сотрудники ГФС и налоговой милиции обнаружили 100 тыс. тонн ткани на сумму 150 млн долларов без каких-либо документов о происхождении товара. Данный товар был обнаружен в ходе расследования кражи 37 контейнеров с Одесской таможни. Генпрокурор также заявил, что имеет персональные претензии к Продану.

По материалам Сегодня
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