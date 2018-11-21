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Инженеры разработали турбину для кораблей, которая преобразует выхлопы в электричество (видео)

Инженеры разработали турбину для кораблей, которая преобразует выхлопы в электричество (видео)

Генератор от британской инженерной компании Bowmen Power Group позволит водному транспорту сократить расходы на топливо на 7,8% в год и уменьшить вред, наносимый окружающей среде.

Как сообщается, установка представляет собой турбину, которая, будучи размещенной в выхлопной трубе, вращается от потока выхлопных газов и вырабатывает электричество.

«В случае с дизельными или бензиновыми двигателями 30-40% энергии теряется через выхлопную трубу и никак не используется. Мы разработали решение, которое будет возвращать часть этой энергии», — утверждает глава Bowmen Power Group Шинри Шимко.

Генератор предлагается ставить на уже эксплуатируемые суда (причем как на пассажирские, так и на грузовые), чтобы увеличить их эффективность. Отмечается, что устройство прошло все этапы тестирования — от компьютерных моделей до прототипов — и сертифицировано регистром Ллойда. Согласно расчетам инженеров, установка окупается примерно за 2,3 года.

Сейчас Bowmen Power Group ведет переговоры о продаже генератора двум производителям двигателей для кораблей, а также крупному оператору паромов.

Напоследок отметим, что разработка электрогенератора обошлась почти в $2 млн и была частично профинансирована Британским агентством по инновациям. В проекте участвовали специалисты Rolls-Royce Power Systems и ученые из Университетского колледжа Лондона.

По материалам ITC.ua
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