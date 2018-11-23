Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 118 0

Крупные предприятия за 9 месяцев сократили прибыль на 30 млрд гривен, - Госстат (инфографика)

Крупные предприятия за 9 месяцев сократили прибыль на 30 млрд гривен, - Госстат (инфографика)

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 208,2 млрд грн, что на 29,6 млрд грн (на 14,2%) меньше, чем за январь-сентябрь 2017 года (237,8 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Читайте также: В Госстате посчитали, сколько в Украине безработных

По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2018 года составила 29,2% (за январь-сентябрь 2017 года – 29,7%).

Прибыль составила 378,2 млрд грн, что на 2,6% больше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, однако убытки выросли на 29,9% до 170,0 млрд грн.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Госстат
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина