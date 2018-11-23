Крупные предприятия за 9 месяцев сократили прибыль на 30 млрд гривен, - Госстат (инфографика)

Финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий Украины за январь-сентябрь 2018 года составил 208,2 млрд грн, что на 29,6 млрд грн (на 14,2%) меньше, чем за январь-сентябрь 2017 года (237,8 млрд грн).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, доля убыточных предприятий за январь-сентябрь 2018 года составила 29,2% (за январь-сентябрь 2017 года – 29,7%).

Прибыль составила 378,2 млрд грн, что на 2,6% больше по сравнению с январем-сентябрем 2017 года, однако убытки выросли на 29,9% до 170,0 млрд грн.