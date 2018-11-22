ВВП Германии упал впервые за 3,5 года

В третьем квартале 2018 года ВВП Германии сократился на 0,2% по сравнению со вторым кварталом из-за значительного спада продаж новых автомобилей.

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные федерального статистического ведомства.

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Это не только первый спад немецкой экономики с начала 2015 года, но в то же время самый значительный спад за последние 5,5 лет. В первом квартале текущего года ВВП Германии вырос на 0,4%, во втором – на 0,5%.

Эксперты считают, что главной причиной сокращения ВВП является значительный спад розничных продаж автомобилей, связанный с проблемами перехода на введенные ЕС с сентября новые правила по проверке показателей выхлопных газов WLTP.

В связи с этим в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года показатели продаж новых легковых автомобилей в Германии упали на более чем 30%. Больше всех пострадали концерны VW и Audi, их продажи в Германии в сентябре сократились соответственно на 62 и 78%.

Кроме того, сокращение ВВП Германии связано с некоторым спадом объемов немецкого экспорта. За период с июля по сентябрь показатель экспорта по сравнению со вторым кварталом сократился на 0,9%.