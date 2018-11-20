FinRetail: monobank выдал кредиты на 3 миллиарда

За все время работы monobank выдал кредиты на 3 млрд грн.

Об этом на FinRetail 2018 сообщил один из сооснователей банка Олег Гороховский.

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По его словам, проблема с ресурсом — это главный приоритет банка.

«Мы не ожидали такого роста портфеля, поэтому перед нами стоит вопрос, где взять еще 3 миллиарда, чтобы выдть еще 575 тысяч карт», — отметил он.

Гороховский заявил, что банк сконцентрируется на выдаче депозитов.

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