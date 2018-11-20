Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 100 0

FinRetail: в Украине появится новый продукт Google Pay online

FinRetail: в Украине появится новый продукт Google Pay online

В ближайшее время в Украине появится новый продукт Google Pay online.

Об этом в ходе FinRetail -2018 заявил менеджер компании Google Андрей Радевич.

Читайте также: Пилотный проект НБУ по е-гривне находится на завершающей стадии

По его словам, Украина входит в топ-10 стран в мире по популярности продукта Google Pay. За год количество транзакций, проведенных с помощью этого сервиса, выросло на 90%.

«Совсем скоро в Украине будет запущен новый продукт — Google Pay online, который уже работает в 50 странах. Он станет альтернативой банковской карте при покупке в интернет-магазинах», — отметил менеджер Google.

Google Pay online будет работать не только в мобильном приложении, но и на всех интернет-платформах. Система сможет идентифицировать клиента без дополнительного ввода данных.

По материалам Минфин.com.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина