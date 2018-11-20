FinRetail: в Украине появится новый продукт Google Pay online

В ближайшее время в Украине появится новый продукт Google Pay online.

Об этом в ходе FinRetail -2018 заявил менеджер компании Google Андрей Радевич.

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По его словам, Украина входит в топ-10 стран в мире по популярности продукта Google Pay. За год количество транзакций, проведенных с помощью этого сервиса, выросло на 90%.

«Совсем скоро в Украине будет запущен новый продукт — Google Pay online, который уже работает в 50 странах. Он станет альтернативой банковской карте при покупке в интернет-магазинах», — отметил менеджер Google.

Google Pay online будет работать не только в мобильном приложении, но и на всех интернет-платформах. Система сможет идентифицировать клиента без дополнительного ввода данных.