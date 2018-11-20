FinRetail: Нацбанк закончил пилотный проект по е-гривне

Национальный банк много делает для того, чтоб интегрировать технологии в банковский и финансовый сектор.

Об этом, открывая FinRetail 2018, заявила первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова.

«НБУ очень много делает для того, чтоб интегрировать технологии в банковский и финансовый сектор», — отметила Рожкова.

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Среди проектов, которые реализует регулятор, она назвала Банк АйДи, имплементация европейских стандартов на рынке платежных систем.

Напомним, НБУ запустил в конце 2016 года исследовательский проект по возможному внедрению е-гривны — национальной валюты на основе технологии блокчейн.

Е-гривна может позволить минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и в то же время проводить их практически мгновенно.