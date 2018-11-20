FinRetail: Рожкова озвучила свой прогноз по траншу для Украины

Сегодня утром депутаты приняли закон о госбюджете-2019. Это значит, что у Украины есть шанс в ближайшее время подписать Меморандум с МВФ и даже получить транш.

Об этом на конференции FinRetail 2018, проходящей сегодня в Киеве, заявила Екатерина Рожкова, первый заместитель Председателя Правления НБУ.

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Кстати, многие эксперты отмечают, что без помощи МВФ Украине не удастся удержать финансовую стабильность. Как вариант, придется сократить расходы бюджета минимум на 4 млрд долларов.

Без этого транша наша страна не сможет получить макрофинансовую помощь, выйти на рынки, привлечь policy-loan, гарантию в районе около 800 млн долларов.