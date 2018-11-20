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В бюджет в этом году поступило на 27% единого взноса больше - ГФС

В бюджет в этом году поступило на 27% единого взноса больше - ГФС

Поступления единого взноса в январе-октябре 2018 года превысили прошлогодние на 26,8% и составил 163,9 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

“В течение января-октября текущего года поступления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составили 163,9 млрд грн. Это на 34,7 млрд грн, или на 26,8% больше января-октября прошлого года”, – говорится в сообщении.

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В частности, в октябре 2018 года ГФС было обеспечено 18,7 млрд грн единого взноса. По сравнению с октябрем 2017 года этот показатель вырос на 3,5 млрд грн, или на 23%.

Как уточнили в ГФС, единый взнос средствами программного обеспечения автоматически распределяется Государственной казначейской службой Украины по видам общеобязательного государственного социального страхования согласно определенных пропорций и перечисляется по назначению – на счета, открытые в Государственной казначейской службе на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования.

По материалам УКРИНФОРМ
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