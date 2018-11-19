Минсоцполитики опровергает ущерб для бизнеса от внедрения новых правил расчета ЕСВ

В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что отмена верхней границы начисления единого социального взноса ударит по тем предприятиям, которые не выплачивают официальных заработных плат своим работникам.

«Самая распространенная теневая схема для уклонения от уплаты ЕСВ – это начисление несколькомиллионной зарплаты одному работнику, и на уровне минимальной всем другим сотрудникам. Таким образом, ЕСВ уплачивается только с небольшой части (55 тысяч гривен) несколькомиллионной зарплаты, часть от сэкономленной разницы выплачивается работникам в конвертах», – сообщили в Минсоцполитики.

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Там также заявили, что эксперимент с детенизацией заработных плат в 2016 году провалился. Речь идет о снижении ставки единого социального взноса почти вдвое – до 22% от фонда оплаты труда.

«После уменьшения ставки ЕСВ почти вдвое увеличился дефицит Пенсионного фонда, тоже почти вдвое – на 65 миллиардов гривен. Увеличение дефицита автоматически стало дополнительной нагрузкой на Государственный бюджет в виде дотаций для выплат пенсий за счет налогов легального бизнеса. Зарплаты в результате этого шага не увеличились, так что работники получили вдвое меньше взносы на свои будущие пенсии. А теневикам почему-то не стало стыдно, и массово легализоваться они не стали», – заявили в Минсоцполитики.