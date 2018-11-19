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Украина ждет почти $2 миллиарда от МВФ сразу после принятия бюджета

Украина ждет почти $2 миллиарда от МВФ сразу после принятия бюджета

Транш Международного валютного фонда Украине в сумме около 2 млрд долларов ожидается сразу после принятия и подписания государственного бюджета на 2019 год.

Об этом заявила журналистам в кулуарах парламента в четверг, 22 ноября, представитель Президента в Верховной Раде Украины Ирина Луценко.

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“Ожидается около 2 млрд (долларов – ред.). Я думаю, что как только бюджет будет проголосован и подписан, МВФ уже говорил об этом неоднократно, задержки с финансированием с выделением транша Украине не будет”, – сказала Луценко.

По материалам УКРИНФОРМ
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