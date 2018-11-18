Всемирный банк и МВФ выступили с совместным заявлением по законопроекту о "сплите"

Всемирный банк и Международный валютный фонд выступили с совместным заявлением накануне голосования в Верховной Раде за законопроект № 2413а “относительно консолидации функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг” (так называемый законопроект о “сплите”).

Об этом сообщает представительство ВБ.

Как отмечается в сообщении, законопроект предусматривает консолидацию надзора за финансовым сектором у двух регуляторов – Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, вместо текущей системы трех регуляторов.

“Всемирный банк вместе с Международным валютным фондом приветствует принятие этого законопроекта, который, как ожидается, откроет двери для продуктивных изменений в нереформированном небанковском финансовом секторе”, – подчеркнули в финучреждении.

Как отметила Сату Кахконен, директор Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины, проблемы в небанковском финансовом секторе “могут быть устранены только с помощью фундаментальных реформ, включая реформу регуляторной системы финансового сектора для обеспечения независимого и эффективного надзора за небанковским финансовым сектором”.

Постоянный представитель в Украине Йоста Люнгман подчеркнул, что “надо привести регулирования и надзор в небанковском финансовом секторе к международных стандартам, как это происходит в банковском секторе”.