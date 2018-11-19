Минсоцполитики предлагает выплачивать субсидии в денежной форме через Ощадбанк

Министерство социальной политики Украины обнародовало для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме.

Об этом свидетельствует публикация министерства.

Согласно проекту постановления, субсидии будут предоставляться не путем субвенций местным бюджетам, а напрямую из государственного бюджета Украины. Распорядителем бюджетных средств определяется Минсоцполитики.

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Монетизация субсидий предусматривает, что Минсоцполитики будет перечислять средства на счет в АО “Ощадбанк” с последующим переводом этих средств на счета управляющих многоквартирного дома и исполнителей коммунальных услуг, которые в дальнейшем распределяются ими на лицевые счета получателей жилищных субсидий.

Проект предусматривает монетизацию субсидий с 1 января 2019 года для тех граждан, которые впервые обратятся за субсидией с дальнейшим распространением практики на всех субсидиантов.