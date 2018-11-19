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Рева объяснил, как получить субсидию, не выписывая членов семьи из жилья

Рева объяснил, как получить субсидию, не выписывая членов семьи из жилья

В Министерстве социальной политики объяснили, как будут начисляться субсидии, если человек прописан в квартире, но не проживает в ней.

Например, если человек зарегистрирован по данному месту жительства, но проживает за границей, то ему необходимо взять справку со страны, где проживает, о том, что он там работает официально и оплачивает там взносы в Пенсионный фонд.

В таком случае субсидия будет назначена. Исключение составляет тот случай, когда человек учится или находится в командировке. Тогда также субсидия будет назначена.

Если человек работает за границей нелегально, то для получения субсидии ему необходимо оплатить за три месяца ЕСВ (примерно 2400 грн).

Мои fiнансы:

  • 55 млрд грн предусмотрено на выделение субсидий в 2019 году.
  • 20 млрд грн предусмотрено на монетизацию субсидий в 2019 году.
По материалам Finance.UA
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