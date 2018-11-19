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Доля безналичных расчетов выросла до 44% - НБУ

Доля безналичных расчетов выросла до 44% - НБУ

По результатам 9 месяцев 2018 доля безналичных расчетов выросла на 5% по сравнению с 2017 годом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что доля безналичных расчетов по итогам 2017 составила 39,3%, а в январе-сентябре 2018 выросла до 44,3%.

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Общее количество операций с использованием платежных карточек за девять месяцев 2018 составило 2,8 млрд, а их объем – более 2 трлн гривен. Эти показатели по сравнению с аналогичным периодом 2017 выросли на 27,2% и 38,5% соответственно.

Количество безналичных операций составило более 2,2 млрд, из которых 1,1 млрд операций (51,7%) приходилось на расчеты в торговой сети.

Объем таких операций составил 902,7 млрд гривен и распределился следующим образом:

  • 312 млрд гривен приходилось на операции в сети интернет (34,6% от общего объема безналичных операций);
  • 300,7 млрд гривен – на операции по переводу средств с карты на карту (33,3%);
  • 267,8 млрд гривен – расчеты в торговой сети (29,7%);
  • 22,2 млрд гривен – в устройствах самообслуживания (банкоматы, ПТКС) (2,5%).

Такие темпы развития безналичных операций в Украине отражают реальный спрос населения на безналичные расчеты и инновационные технологии.

Кстати, если вы до сих пор не пользуетесь безналичным расчетом, но планируете это делать, то на портале finance.ua можно подобрать наиболее выгодную для себя кредитную карту.

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По материалам Економічна Правда
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