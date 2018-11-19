Google патентует обувь для виртуальной реальности

Компания Google подала патентную заявку на «обувь дополненной и/или виртуальной реальности», которая была опубликована на днях Ведомством по патентам и товарным знакам США.

Обувь выглядит как пара роликовых коньков с беговыми дорожками вместо колёсиков. Это позволяет двигаться в виртуальной реальности, оставаясь при этом на месте.

Идея такой VR-обуви заключается в том, что благодаря гибкой конструкции человек может свободно ходить, но встроенные в моторизированные ботинки дорожки возвращают его в исходное положение.

Таким образом теоретически вы сможете проходить бесконечное расстояние в виртуальной реальности, находясь в небольшом помещении.

Концепция VR-обуви кажется интересной, но здесь есть несколько нюансов. Дорожки могут не совпадать с походкой пользователя, а сами ботинки могут потерять синхронизацию друг с другом. В конце концов, очень сложно удержать равновесие и не упасть, балансируя на роликах с VR-гарнитурой на голове. А ещё практически невозможно бегать в огромном открытом игровом мире, поскольку ваши ноги устанут намного быстрее, чем пальцы от геймпада.

Существование патента не означает, что Google наверняка займётся созданием подобного устройства. Тем не менее, этот документ обнадёживает, что компания не забывает о виртуальной реальности.