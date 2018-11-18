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Госстат озвучил масштабы вывоза леса из Украины

Госстат озвучил масштабы вывоза леса из Украины

За три квартала 2018 года из Украины было экспортировано 1,57 млн тонн топливной древесины на 115,7 млн долларов.

Об этом сообщает Госслужба статистики Украины.

В натуральном измерении это на 5,9% больше, чем в январе-сентябре прошлого года, в денежном – на 41% больше.

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Главным направлением экспорта топливной древесины в этом году были страны Западной Европы (77,6% общеукраинского экспорта этой продукции), на втором месте – Турция (22%).

Необработанных лесоматериалов за этот период официально было экспортировано лишь 2,866 тысячи тонн на 194 тысячи долларов. В натуральном измерении это в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 2017 года, в денежном – в 4,5 раза меньше.

Главным направлением экспорта необработанных лесоматериалов в этом году был Китай, на который пришлось (99,1% общеукраинского экспорта этой продукции.

В то же время, за девять месяцев 2018 года в Украину завезено 0,26 тыс. тонн топливной древесины на 65,1 доллара. В натуральном измерении это на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в денежном – на 94% больше.

Импорт необработанных лесоматериалов за 9 месяцев 2018 года составил 21,0 тыс. тонн на 2,7 млн долларов. В натуральном измерении это в 2,66 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году, в денежном – в 3,1 раза больше. Больше всего импортных необработанных лесоматериалов поступало за этот период в Украину из Германии (97,7% общеукраинского импорта этой продукции).

По материалам bigmir.net
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