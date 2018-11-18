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В Украине вырос оборот розничной торговли

В Украине вырос оборот розничной торговли

В Украине за десять месяцев 2018 года индекс физического объема оборота розничной торговли в сравнении с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,4%.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным ведомства, в октябре этого года индекс физического объема оборота розничной торговли увеличился на 5%, а в сравнении с сентябрем – на 2%.

Среди регионов наибольший прирост оборота розничной торговли в январе-октябре 2018 года в сравнении с соответствующим периодом предыдущего года наблюдался в Луганской (на 27%), Донецкой (на 12,9%), Закарпатской (на 11,5%) и Полтавской (на 11 4%) областях.

По материалам Корреспондент.net
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