В правительстве рассказали, когда подпишут с ЕС "открытое небо", необходимое лоукостам

В правительстве говорят, что Украина и ЕС могут выйти на подписание соглашения о совместном авиапространстве, необходимого лоукостам, уже в апреле следующего года.

Об этом рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам евроинтеграции Виктор Довгань.

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“Мы сделаем все возможное, чтобы выйти на подписание САП после вступления в силу Соглашения о Brexit в апреле 2019 года”, – сказал он.

Однако, по словам Довганя, это возможно лишь после того, как ЕС и Британия подпишут соглашение по Brexit, Испания и Британия подпишут протокол по Гибралтару, ЕС и Украина внесут соответствующие формулировки в соглашение о совместном авиапространстве и эти изменения будут согласованы с 27 государствами-членами.