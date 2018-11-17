Укрпочте готовы выделить полмиллиарда гривен на доставку пенсий

В проекте государственного бюджета на 2019 год заложены 500 млн грн на оплату труда почтальонов, доставляющих пенсии.

Об этом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян написал на своей Facebook-странице.

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“В проекте бюджета-2019 закладываются 500 млн грн для Укрпочты, впервые за десятилетие. Эти деньги будут направлены исключительно на финансирование заработной платы почтальонов “последней мили”, – заявил он.

По его словам, эти деньги позволят обеспечить бесперебойную доставку пенсий и гарантировать сохранение рабочих мест и зарплат тем сотрудникам Укрпошты, которые обеспечивают присутствие государства в самых мелких населенных пунктах Украины.