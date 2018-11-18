Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 5 0

Китай ужесточил запрет на импорт твердых отходов

Китай ужесточил запрет на импорт твердых отходов

Правительство Китая ввело усиленный запрет на импорт 32 типов твердых отходов, который вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Об этом сообщает Xinhua.

Читайте также: Китай более чем на треть сократил импорт иранской нефти в сентябре

«Правительство Китая ввело усиленный запрет на импорт твердых отходов», – говорится в сообщении.

Согласно документу, который вступит в силу 31 декабря 2018 года, в Китае будет запрещен импорт 32 типов твердых отходов, включая техническое оборудование, корабли, автозапчасти, отходы и лом нержавеющей стали, титана и дерева.

Как отмечает издание, в первые 10 месяцев 2018 года импорт твердых бытовых отходов в Китай значительно снизился, поскольку правительство страны активизировало принудительный запрет на импорт твердых отходов.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина