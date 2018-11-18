Китай ужесточил запрет на импорт твердых отходов

Правительство Китая ввело усиленный запрет на импорт 32 типов твердых отходов, который вступит в силу 31 декабря 2018 года.

Об этом сообщает Xinhua.

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«Правительство Китая ввело усиленный запрет на импорт твердых отходов», – говорится в сообщении.

Согласно документу, который вступит в силу 31 декабря 2018 года, в Китае будет запрещен импорт 32 типов твердых отходов, включая техническое оборудование, корабли, автозапчасти, отходы и лом нержавеющей стали, титана и дерева.

Как отмечает издание, в первые 10 месяцев 2018 года импорт твердых бытовых отходов в Китай значительно снизился, поскольку правительство страны активизировало принудительный запрет на импорт твердых отходов.