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Изменение процентных ставок по депозитам для физических лиц

Изменение процентных ставок по депозитам для физических лиц

Уважаемые Клиенты!

Информируем вас о следующих изменениях по депозитам для физических лиц:

1) C 20.11.2018 года вступают в действие изменения процентных ставок по депозитным продуктам для физических лиц:

- увеличение ставки на 0,5% по Депозитному сертификату на предъявителя на срок 6 и 12 мес.;

- увеличение ставки на 0,5% по Срочным вкладам с попоплнением в гривне на все сроки;

- увеличение ставки на 0,5% по всем Срочным вкладам в дол. США на срок 6 мес.

2) В период с 20.11.2018 по 28.02.2019 г. будет действовать акционное предложение по процентным ставкам при оформлении вклада «Депозитный сертификат на предъявителя», “Срочный депозит без пополнения” и “Срочный депозит с пополнением” в Гривне на любой срок:

– увеличение ставки на 0,5%. При оформлении вклада с акционной ставкой, действующие условия лояльности (дополнительная процентная ставка) по такому вкладу не применяются.
По материалам Сбербанк
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