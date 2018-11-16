Изменение процентных ставок по депозитам для физических лиц

Уважаемые Клиенты!
Информируем вас о следующих изменениях по депозитам для физических лиц:
1) C 20.11.2018 года вступают в действие изменения процентных ставок по депозитным продуктам для физических лиц:
- увеличение ставки на 0,5% по Депозитному сертификату на предъявителя на срок 6 и 12 мес.;
- увеличение ставки на 0,5% по Срочным вкладам с попоплнением в гривне на все сроки;
- увеличение ставки на 0,5% по всем Срочным вкладам в дол. США на срок 6 мес.
2) В период с 20.11.2018 по 28.02.2019 г. будет действовать акционное предложение по процентным ставкам при оформлении вклада «Депозитный сертификат на предъявителя», “Срочный депозит без пополнения” и “Срочный депозит с пополнением” в Гривне на любой срок:
– увеличение ставки на 0,5%. При оформлении вклада с акционной ставкой, действующие условия лояльности (дополнительная процентная ставка) по такому вкладу не применяются.