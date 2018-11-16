Вадим Ермолаев: украинский рынок сейчас интересен для иностранцев

Иностранным инвесторам интересно инвестировать в украинские высокотехнологические проекты, потому что в этих областях мировой экономики сейчас очень низкая конкуренция.

Об этом заявил украинский бизнесмен и инвестор Вадим Ермолаев во время Международного экономического форума, который состоялся 15 ноября 2018 года в Днепре.

«В Украине идеальная для инвестирования бизнес–среда. Во-первых, низкая конкуренция в технологических областях экономики. Во-вторых, дешевая логистика и низкая себестоимость производства продукции», – заявил Вадим Ермолаев.

По словам предпринимателя, иностранцам достаточно простого калькулятора, чтобы просчитать доходность любого бизнеса и понять срок окупаемости своих инвестиций.

«Инвестировать в украинских бизнес выгодно, особенно, если ты владеешь новыми технологиями. Ярким подтверждением этого утверждения является наш пример сотрудничества с турецкой компанией «Baser». Совместно с ними наша компания в свое время успешно запустила предприятие по производству чистящих средств «Ольвия». Главный нашим конкурентом тогда был Procter & Gamble. Через два года нашей работы Procter & Gamble захотел выкупить наше предприятие, и эта сделка окупила все инвестиции сторицей», – рассказывает Вадим Ермолаев.

Второй пример, который привел бизнесмен на форуме, успешный кейс ABM Technology по запуску производства высокотехнологических продуктов – зубных имплантат.

«Наш завод по производству зубных имплантатов сейчас конкурирует с швейцарскими, японскими, немецкими и корейскими компаниями. Мы уже успешно прошли все авторитетные сертификации. Наша продукция уже завоевывает рынок в Украине, и мы пойдем дальше», – пообещал Вадим Ермолаев.

Для справки: Вадим Ермолаев — украинский бизнесмен и инвестор, один из главных застройщиков Днепра. Основатель таких предприятий как: «Аксор», «Миропласт», «ЮДК», «ABM Technology», «Оскар», «Днепропресс Сталь», «Алеф-Виналь», «Сады Днепра», «Лунапак», «Агроальянс». Учредитель компании ALEF ESTATE, построившей в Днепре ТРЦ «Мост-Сити», ТДК «Босфор», ТДК «Новый центр», МФК CASCADE PLAZA, ТК Terra, Бизнес-центр «Призма», ТДК «Магнат», ТК «Наша правда», ТК «Кубометр», ТК на Пастера.