Украина увеличила импорт угля на 15,5%

Украина в январе-октябре 2018 года увеличила импорт угля каменного и антрацита (код ТНВЭД 2701) на 15,5% (на 2 млн 343,37 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 17 млн 425,708 тыс. тонн.

По данным Государственной фискальной службы (ГФС), уголь импортирован на сумму $2 млрд 461,009 млн, что на 14,4% больше, чем в январе-октябре-2017 ($2 млрд 151,445 млн).

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При этом из РФ поступил уголь на $1 млрд 525,896 млн (доля в импорте — 62%), США – на $739,278 млн (30,04%), Канады – на $126,946 млн (5,16%), других стран – на $68,889 млн (2,8%).

Кроме того, Украина в январе-октябре-2018 года экспортировала 56,223 тыс. тонн угля каменного и антрацита на $8,355 млн, в том числе в РФ – на $4,597 млн, Словакию – на $3,201 млн, Молдову – на $0,454 млн, другие страны – на $0,103 млн.