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Угольная отрасль нуждается в модернизации в целом - Гройсман

Угольная отрасль нуждается в модернизации в целом - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман подчеркивает, что проблема задолженности по зарплате требует, в частности, модернизации отрасли и увеличения добычи собственного угля.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству.

«Есть вопрос относительно реструктуризации отрасли в целом. Потому что так, как обстоят дела в угольной отрасли – меня не устраивает. Такое впечатление, что это замкнутый круг – каждый год мы выделяем средства на модернизацию, а их потом допускают на компенсацию этой заработной платы», – подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что уголь, который добывают украинские шахтеры, стоит дороже, чем его можно продать. Поэтому отрасль нуждается в модернизации в целом. По словам главы правительства, в следующем году будет выделено 2,3 млрд гривень на модернизацию шахт.

По материалам УКРИНФОРМ
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