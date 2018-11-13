КГГА утвердила программу развития туризма столицы за 219 млн грн

Киевская мэрия утвердила Городскую целевую программу развития туризма на 2019-2021 годы.

“Наша стратегия на три года — это превратить Киев в туристический центр, город для обязательного посещения путешествующих по Европе, а также “стартовый пункт” для дальнемагистральных туристов из стран Азии, следующих в Европу”, — отметил начальник управления туризма и промоций КГГА Антон Тараненко.

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Он добавил, что сегодня иностранцы посещают Киев преимущественно в выходные дни.

“Но мы стремимся расширить предложение для туристов и продлить время их пребывания в украинской столице”, — сказал Тараненко.

Для реализации программы привлекут 219 млн грн: в том числе 199,5 млн грн — из горбюджета и 19,5 млн грн — из других источников (спонсорских и привлеченных средств, собственных средств предприятий и банков).

Программу уже презентовали общественности и участникам туристического рынка.

Отмечается, что реализация программы позволит сохранить и рационально использовать культурно-историческое и природное наследие Киева.