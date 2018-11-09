Коболев пояснил отказ "Нафтогаза" от выпуска евробондов на 1 млрд долларов

НАК “Нафтогаз Украины” отказался от выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов из-за плохих рыночных условий в настоящий момент.

Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев в Facebook.

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Как отметил Коболев, высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным.

Он добавил, что компания продолжает отслеживать рыночную ситуацию и планирует вернуться к вопросу размещения на внешних рынках на более благоприятных условиях.