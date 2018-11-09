Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 179 0

Коболев пояснил отказ "Нафтогаза" от выпуска евробондов на 1 млрд долларов

Коболев пояснил отказ "Нафтогаза" от выпуска евробондов на 1 млрд долларов

НАК “Нафтогаз Украины” отказался от выпуска еврооблигаций на 1 млрд долларов из-за плохих рыночных условий в настоящий момент.

Об этом написал глава правления НАК Андрей Коболев в Facebook.

Читайте также: В Нафтогазе предложили ликвидировать правление компании

Как отметил Коболев, высокая потенциальная стоимость привлечения средств на международных рынках делает выпуск пятилетних долговых обязательств пока нецелесообразным.

Он добавил, что компания продолжает отслеживать рыночную ситуацию и планирует вернуться к вопросу размещения на внешних рынках на более благоприятных условиях.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018. Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина